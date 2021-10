Nigeria : la plateforme de paiement VertoFX lève 10 millions $ pour poursuivre son expansion en Afrique

(Agence Ecofin) - Après l’obtention en 2019 de 2,1 millions $, la fintech nigériane mobilise à nouveau des fonds pour financer son développement dans de nouveaux territoires et faciliter les transferts internationaux au profit d’entreprises africaines.

VertoFX a levé 10 millions $ dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Quona Capital. L'entreprise nigériane qui permet aux entreprises d’effectuer des paiements transfrontaliers, d’accéder aux solutions bancaires et de change prévoit d’employer ces fonds pour développer sa plateforme et financer son expansion sur de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient.

L’entreprise de technologie financière également présente au Royaume-Uni affirme vouloir faciliter les paiements internationaux « en proposant aux entreprises des taux de change 9 fois moins chers que ceux proposés par des banques », mais aussi les paiements à des fournisseurs « dans plus de 39 devises dans 200 pays », a indiqué Ola Oyetayo, son cofondateur et directeur général.

We are excited to announce our Series A funding, raising $10 million from some of the world's leading fintech investors!



