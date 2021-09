Itel et Spectrum ouvrent un premier magasin commun au Nigeria

(Agence Ecofin) - Dans le but d’asseoir leurs images de marque au Nigeria en particulier et sur tout le continent en général, Itel et Spectrum Phones ont décidé de se lancer dans un nouveau projet.

Les fabricants de téléphones mobiles Itel Nigeria et Spectrum Phones Limited ont uni leur force pour lancer le premier magasin dédié aux produits Itel et Spectrum à Agege à Lagos. Le but des deux marques est de rendre disponibles leurs produits à prix abordable.

On retrouvera dans la boutique dédiée toute la gamme du fabricant hongkongais (Itel) que sont les téléviseurs, les appareils électriques ou encore les accessoires mobiles tels que les casques, les haut-parleurs et les powerbanks.

« Nous voulons créer autant de magasins Itel Home que possible dans le pays et nous ne nous intéressons pas seulement au Nigeria », déclare Chidi Okonkwo, directeur général d'Itel Nigeria et de Transsion Holdings.

Itel, qui appartient au groupe chinois Transsion, est devenu en 2020 le troisième importateur de téléphones du continent, selon Counterpoint Research, un cabinet d’études de marché. Itel ayant importé 12% des téléphones, devant Huawei (8%) et derrière Samsung (15%). La marque hongkongaise veut passer un cap en se lançant dans cette nouvelle aventure et à en croire les propos de Okonkwo, le Kenya sera la prochaine étape.