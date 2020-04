Marché des Titres Publics de l'UEMOA pour le compte du 1er trimestre 2020 (Infographie)

(Agence Ecofin) - L’agence UMOA-Titres publiait récemment les résultats de son étude statistique du Marché des Titres Publics de l’UEMOA. 1 331 milliards FCFA (2,2 milliards USD environ) ont été levés en tout par les Etats membres lors du 1er trimestre 2020. C’est une hausse de 8,21% des prévisions initiales.

Une hausse due en premier à la Côte d’Ivoire. La nation éburnéenne a levé à elle seule 454 milliards FCFA, soit 34% du volume total. C’est plus que les fonds mobilisés par le Bénin et le Togo réunis, qui émargent respectivement à 250 et 165 milliards CFA.

Suivent le Sénégal (149 milliards), le Burkina Faso (132 milliards), le Mali (116 milliards), le Niger (39 milliards) et la Guinée-Bissau (28 milliards FCFA).