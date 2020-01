Les 22 hommes les plus riches du monde pèsent plus que toutes les femmes vivant en Afrique (#Lechiffredujour)

(Agence Ecofin) - Les inégalités socio-économiques à l’échelle mondiale sont abyssales, on le savait déjà. On savait par exemple que les 2 153 milliardaires de la planète cumulaient une fortune supérieure à celle de 4,6 milliards de personnes, c’est-à-dire 60% de la population y vivant (Forbes, Banque Crédit Suisse). Oxfam International vient révéler de nouveaux chiffres accablants.

L’organisation indique que les 22 hommes les plus riches du monde possèdent plus d’argent que la totalité des femmes vivant en Afrique. De fait, si les femmes sont celles qui profitent le moins de la répartition des richesses, celles africaines sont clairement les plus lésées.

Leur pauvreté notoire résulte de plusieurs facteurs, dont la répartition injuste ʽʽ […] des tâches essentielles au bien-être des sociétés et des communautés ainsi qu’au bon fonctionnement d’une économie […] ˮ. Une économie sexiste qui les voit consacrer chaque jour jusqu’à 14 heures à des travaux non rémunérés.