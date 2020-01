L’EIU a publié le classement 2019 des démocraties africaines (Infographie)

(Agence Ecofin) - La démocratie se porte de plus en plus mal en Afrique. C’est la conclusion que l’on peut tirer du rapport 2019 de l'Economist Intelligence Unit (EIU). Le continent, et plus particulièrement sa zone subsaharienne, a obtenu un score de 4,26, le plus mauvais depuis 2010.

L’île Maurice qui finit première avec une note de 8,22, et c’est le seul Etat à se faire qualifier de pleine démocratie en Afrique. Suivent des démocraties imparfaites comme la Tunisie (6,72) et le Ghana (6,63), affichant toutefois un indice vert. Vient ensuite la catégorie des hybrides (indice jaune), avec entre autres le Libéria (5,45) et le Bénin (5,09).

Le dernier de la classe est la RDC, considérée comme le plus autoritaire des régimes du continent avec une note de 1,13. A noter que les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud et Sao Tomé-et-Principe n’ont pas été pris en compte.