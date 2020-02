A la rencontre de Dieudonné Djouga, handicapé, plein de vie et optimiste (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Il y avait de quoi se décourager et baisser les bras. Un traitement de méningite qui a mal tourné pendant l’enfance, une paralysie définitive des deux jambes. Voilà l’histoire de Dieudonné Djouga, un jeune homme de 29 ans qui a pourtant décidé de prendre son destin en main et de se battre pour avoir une vie décente. Rencontre.

Installé sur l’avenue Kennedy où il a monté depuis 2006 un commerce de montres, d’éventails et autres petits accessoires, l’homme montre un état d’esprit qui force l’admiration. « Nous on rêve chaque jour que Dieu fait (de lendemains meilleurs N.D.L.R) […] J’ai commencé avec des paquets de bonbons et de chewing-gums, et aujourd’hui je ne suis plus à ce niveau. J’avance chaque jour tant que j’ai le souffle de vie et la santé ».

Tant et si bien que les gens qui le côtoient au quotidien, sur son lieu de travail comme à son domicile, ne tarissent pas d’éloges. « Malgré son état, il se débrouille même mieux que ceux qui ont leurs deux pieds valides », déclare une voisine.