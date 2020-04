Un indice démontre que la pauvreté n’est pas qu’un manque d’argent (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Exploitant la thèse de l’éminent économiste indien Amartya Sen, selon laquelle « la pauvreté ne doit pas être réduite à son expression monétaire », des chercheurs d'Oxford ont mis au point un indice prenant en compte 10 autres facteurs permettant d’évaluer plus précisément la pauvreté. Il s’agit de l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM).

Les critères choisis sont entre autres la mortalité infantile, la scolarité, l’eau potable, les installations sanitaires et les biens mobiliers. On multiplie ensuite le nombre de pauvres par la moyenne desdits critères, et plus le résultat obtenu est proche de 1, plus la pauvreté est grande.

La pertinence de cette méthode peut toutefois être remise en cause, étant donné qu’avec suffisamment d’argent, la plupart des problèmes mentionnés peuvent être durablement réglés.