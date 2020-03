Retrouvez le classement de l’opacité financière des pays africains (Infographie)

(Agence Ecofin) - L’ONG britannique Tax Justice Network publiait récemment l’indice de secret financier 2020, étude incluant 133 pays dans le monde. En nous basant sur ce rapport, nous avons établi un classement par impact d’opacité financière, en prenant notamment en compte l'indice d'opacité ainsi que le volume d’opérations économiques concerné.

Et c’est l’Algérie qui est le pays africain dont l’opacité financière est la plus impactante, avec une 23ème place mondiale. Elle est suivie du Kenya, du Nigéria et de l’Angola qui elle, remporte la palme de l’Etat au secret fiscal le plus impénétrable. Le Ghana et la Gambie sont respectivement 117ème et 124ème mondiaux.

A préciser que ce classement doit être considéré comme la preuve que de nombreux pays du continent noir peuvent faire de réels progrès sur le plan fiscal. Il ne fait en aucun cas office de liste noire, car il existe encore bien d’autres facteurs à prendre en compte.