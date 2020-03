Tous les ivoiriens seront désormais à l’école de la finance ! (Vidéo)

(Agence Ecofin) - L’Etat ivoirien veut d’une population éveillée aux systèmes financiers modernes et à leurs implications. L'objectif principal est d’apprendre aux couches à faible revenu à les « utiliser judicieusement » et à éviter les situations de surendettement. Un programme national d'éducation financière a ainsi été adopté, et il sera appliqué de la maternelle à l'université.

« Le programme cible précisément les jeunes dont les moins de 18 ans, les étudiants, les apprentis en formation professionnelle, les jeunes en situation de vulnérabilité, les PME, les salariés, les retraités du public et du privé, les producteurs agricoles, les commerçants et artisans […] », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Une mesure qui plait manifestement aux internautes, à en juger par les commentaires sur les réseaux sociaux.