Blocages d’Internet : 2,16 milliards $ de pertes financières pour l’Afrique subsaharienne en 2019 (Infographie)

(Agence Ecofin) - Si la tendance est mondiale, l’Afrique peut revendiquer à elle seule le quart des pertes financières mondiales dues aux blocages d’Internet ordonnés par les gouvernements en 2019. Soit 2,16 milliards $. C’est ce que rapporte une étude menée par Top10VPN.com.

Le Tchad a été le pays africain le plus persévérant dans cette restriction d’accès à Internet, notamment des réseaux sociaux. 4728 h de blocage pour des pertes évaluées à 125,9 millions $. Le voisin du Soudan a, lui, enregistré le coût de fermeture d’internet le plus élevé, avec 1,8 milliard $ de pertes en 1560 heures de coupure. Le deuxième coût économique le plus élevé du monde, après l’Irak…

Notons que ces coupures d’internet sont intervenues la plupart du temps dans des contextes électoraux ou de protestations sociales.