Quels sont les passeports africains les plus puissants en 2020 ?

(Agence Ecofin) - En Afrique, le premier de la classe est l’archipel des Seychelles. Son passeport est le plus puissant (151 destinations), selon le Passport Index 2020, réalisé par le cabinet anglais Henley & Partners.

Ce classement met en exergue le retard de l’Afrique qui ne compte que deux pays dans le top 50 mondial (voir classement ici).

Le trio en queue de peloton (Soudan, Libye Somalie) illustre assez clairement la corrélation établie par les chercheurs Utur Altundal et Ömer Zarpli entre la liberté de voyager et les libertés économiques, politiques et individuelles

Sur le plan mondial, le passeport japonais est le plus puissant du monde, pour la 3ème année consécutive.