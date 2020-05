Liberté de la presse : Le classement africain en 2020 - (Infographie)

(Agence Ecofin) - Cancres et élèves modèles se côtoient une fois de plus dans le classement 2020 de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières (RSF). Le classement, sorti le 03 mai à l’occasion de la journée mondiale de la presse révèle un temps orageux pour les professionnels des médias en Afrique.

Parmi les mauvais élèves sur le continent, les Comores et ses fidèles lieutenants le Bénin et le Lesotho qui ont dégringolé respectivement de 19, 17 et 8 places par rapport au classement de 2019. En face, le Soudan, grâce à sa révolution, a progressé de 16 places. La Namibie (23ème place mondiale) reste championne de la liberté de la presse en Afrique.

Ombre de plus au tableau, le coronavirus a amplifié les menaces qui pèsent habituellement sur le domaine, par la vertu des décrets d’états d’urgence et des politiques de lutte contre la désinformation mises en place par les gouvernants.