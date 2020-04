« La crise est peut-être l’occasion de réfléchir sur la gouvernance politique mondiale » -  Mahamadou Issoufou (Vidéo)

(Agence Ecofin) - La pandémie du Covid-19 qui frappe et paralyse peu à peu le monde entier entraine des remises en question dans divers secteurs et à divers niveaux. Pour le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, « La crise est peut-être l’occasion de réfléchir au niveau mondial, sur la gouvernance politique et économique ».

Le chef d’Etat voudrait que l’on promeuve beaucoup plus des valeurs comme la solidarité et l’égalité, de façon à ce qu’il y ait vraiment « un avant Covid-19 et un après Covid-19 ».

Un message qui fait écho à celui du président ghanéen Nana Akufo-Addo pour qui l’heure n’est pas aux chamailleries politiques et aux conflits d’intérêts, mais bien à l’union contre l’ennemi commun.