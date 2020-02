A Kiunga (Kenya), une centrale solaire pour potabiliser l'eau de mer - (Reportage) (Vidéo)

(Agence Ecofin) - La localité de Kiunga au nord du Kenya a vu son quotidien nettement s’améliorer depuis Aout 2019. La raison ? De l’électricité et surtout de l’eau potable, obtenue grâce à l’usine de dessalement d’eau de mer à énergie solaire installée par la Foundation GivePower. Reportage.

La centrale peut desservir 25000 personnes chaque jour, couvrant largement les besoins des quelque 3500 habitants de Kiunga. Elle génère aussi 50 Kw d’électricité pour le village. Auparavant et surtout en saison sèche, les locaux devaient aller chercher très loin le précieux liquide, alors même qu’il était impropre à la consommation.

L’eau potable est toujours l’un des plus gros défis sur le continent africain. On estime à 975 millions le nombre de personnes qui n’y ont pas accès, et il urge de trouver des solutions viables.