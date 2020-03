Quel secteur d’activité emploie le plus de personnes au Cameroun ? (Débat)

(Agence Ecofin) - L’employabilité est une question prépondérante au Cameroun, préoccupant tant le gouvernement que les populations. La jeunesse notamment souhaite connaitre les secteurs d’activité les plus porteurs d’emplois, afin d’augmenter ses chances d’obtenir un revenu régulier.

Investir Au Cameroun a posé la question à ses lecteurs, et comme vous allez le constater, les avis se rejoignent quelque peu. Beaucoup pensent que le secteur informel et ses divers domaines sont ceux qui emploient le plus de personnes dans le pays. Voici les commentaires que nous avons recueillis.

Evidemment, nous avons eu droit à quelques pointes d’humour.

Retrouvez l’intégralité des commentaires ici :

https://www.facebook.com/investcameroun/photos/a.870075023065363/3552868958119276/?type=3&theater