Malawi Post Corporation annonce son entrée dans le Mobile Money d’ici la fin de l’année

(Agence Ecofin) - La Malawi Post Corporation (MPC) compte lancer son service de transfert d’argent sur mobile baptisé ZapCash, d’ici la fin de l’année. Cette information a été révélée par Henry Shamu, directeur général de la MPC, le 28 août 2019 à Blantyre, lors de la visite du ministre de l'Information, de l'Education civique et de la Technologie de la communication, Mark Botomani.

Henry Shamu a déclaré que les préparatifs pour déployer le service avaient atteint un stade avancé avec l'installation du logiciel approprié.

Selon le patron de MPC, le service financier sur mobile « Zaphweka (ZapCash) permettra aux gens d'encaisser de l'argent avec leurs téléphones via des agents qui seront déployés dans tout le pays. Cela fait partie de la dimension d'inclusion sociale que le gouvernement encourage. Ce que nous attendons maintenant, c’est que la Banque de réserve du Malawi (RBM) nous donne son consentement pour que le service puisse être déployé ».

A travers ZapCash, Henry Shamu souligne que « MPC prévoit de toucher de nombreuses personnes » et d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie.

L’activité de la Poste nationale dans le segment Mobile Money ne sera cependant pas de tout repos. La société se heurtera en effet à des concurrents de poids comme Airtel et TNM qui le dominent depuis plus longtemps à travers leur service de paiement mobile respectif, Airtel Money et Mpamba.

