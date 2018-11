Le Ghana lance l’interopérabilité totale de ses moyens de paiement électronique, ce 28 novembre

(Agence Ecofin) - Le Ghana devrait lancer la seconde phase de l’interopérabilité dans le Mobile Money, ce 28 novembre 2018. Cette opération lui permettra d'offrir aux populations une interopérabilité totale des moyens de paiement électronique. Le ministre de l’information, Kojo Oppong Nkrumah, l’annonçait le 24 novembre dernier, au cours d’un point de presse.

La seconde phase de l’interopérabilité dans le Mobile Money porte sur l’interconnexion des portefeuilles mobiles de Vodafone, MTN et AirtelTigo à E-zwich, le système de commutation et de paiement par carte à puce du Ghana, géré par les systèmes interbancaires de paiement et de règlement du Ghana (GhIPSS).

E-zwich prend en charge les transactions en ligne et hors ligne, garantissant des transactions financières telles que le dépôt d’espèces, le retrait, la vente, dans toutes les régions du pays, qu’elles disposent ou non d'un bon réseau de communication.

Avec l’interopérabilité, les abonnés Mobile Money et les détenteurs de cartes E-zwich peuvent désormais transférer de l'argent d’une de ces plateformes de paiement vers l’autre sans obstacle.

La première phase de l’interopérabilité du Mobile Money avait porté sur l’interconnexion des comptes mobiles au Ghana National Switch (système gh-link), le système de commutation et de traitement interbancaire de GhIPSS, qui interconnecte les établissements financiers et les systèmes des prestataires de services de paiement tiers. C’est un écosystème local de paiement électronique basé sur la carte bancaire nationale, avec des canaux tels que les guichets automatiques, les points de vente et le Web.

Avec la deuxième phase de l’interopérabilité du Mobile Money, le Ghana complète le triangle d’inclusion financière qui relie désormais les comptes bancaires, les portefeuilles mobiles et les cartes E-zwich. Cette interopérabilité totale, porteuse d’une plus grande inclusion financière des populations non bancarisées, rapproche davantage le Ghana de son ambition d’être une société « cashless ».