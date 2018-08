Egypte: Fawry va introduire 20 000 nouveaux terminaux d’e-paiement sur le marché pour atteindre 2,2 milliards $ de transactions d’ici fin 2018

(Agence Ecofin) - La Société de paiement électronique, Fawry voudrait générer un volume de transactions financières de l’ordre de 40 milliards de livres égyptiennes (2 231 129 284 dollars US) d’ici la fin de l’année 2018. C’est Mohamed Okasha (photo), le directeur général de la société, qui l’a dévoilé au cours d’un entretien accordé au site d’informations dailynewsegypt.com.

Pour atteindre son objectif, l’entreprise prévoit d’introduire 20 000 nouveaux terminaux de paiement électronique sur le marché égyptien. Cela portera alors à 100 000, le nombre d’équipement d’e-paiement déployé à travers le pays par la compagnie.

Si Fawry atteint son ambition d’enregistrer 2,2 milliards de dollars US de transactions au terme de l’année 2018, la société aura amélioré ses performances de 62,5% comparé à 2017. L’année dernière, la société avait généré des transactions financières d’une valeur de 25 milliards de livres égyptiennes (1 394 405 802 dollars US).

Selon Mohamed Okasha, Fawry est capable d’atteindre son volume de transactions financières ciblé au regard de la place que la compagnie a gagné sur le marché. Actuellement, Fawry revendique la fourniture de plus de 15 services financiers différents (recharge de crédit, factures d'électricité, d’eau, gaz, Internet, assurance et autres services) et 70% de ses machines de paiement électronique acceptent les cartes bancaires pour le paiement.