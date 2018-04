Cameroun: la CNPS règlera désormais ses prestations sociales par MTN Money

(Agence Ecofin) - La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) du Cameroun pourra désormais régler en masse des allocations familiales et des prestations familiales aux usagers via MTN Money, le service financier sur mobile de la société télécoms. Une convention de partenariat a été signée, à cet effet, avec l’opérateur de téléphonie mobile MTN, le 26 avril 2018 à Douala.

Pour les travailleurs affiliés à la CNPS, cette collaboration augure de nombreux avantages. Plus besoin de se déplacer et de passer de longues heures dans les rangs, devant les guichets. Les bénéficiaires des allocations et prestations sociales pourront vaquer à leurs occupations et recevoir leurs indemnités directement dans leurs téléphones. Au-delà du paiement des prestations sociales, l’accord entre la CNPS et MTN permettra aussi la collecte des cotisations sociales par Mobile Money.

Le lancement officiel du paiement des prestations sociales par MTN Money, matérialisé par la convention signée le 26 avril, résulte des tests effectués avec succès par la CNPS et MTN. L’expérimentation s’était déroulée durant le mois de mars dernier au Centre de prévoyance sociale (Cps) de Yaoundé-indépendance, l'une des six structures opérationnelles de proximité de la CNPS, dans la capitale camerounaise.