Mowali de MTN et Orange: opportunités d'une interopérabilité tous azimuts dans le Mobile Money africain fort de 338 millions d’abonnés

(Agence Ecofin) - Le 22 novembre 2018, à travers la création de la joint-venture Mowali, les groupes télécoms MTN et Orange ont lancé l’interopérabilité du Mobile Money en Afrique. La plateforme qui regroupe pour l’heure, plus de 100 millions d’abonnés des deux sociétés télécoms, devrait interconnecter à long terme, les 153 services Mobile Money déployés sur le continent, représentant 338 millions d’abonnés. Une opération porteuse de nombreuses opportunités pour le marché africain.

En lançant l’interopérabilité, MTN et Orange pourraient multiplier par quatre, d’ici fin 2019, le volume de transactions financières dans le Mobile Money en Afrique, estimé à 1,2 milliard en 2017, pour une valeur financière de 19,9 milliards de dollars US, selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA). Soit une progression de 14,4% comparée à 2016.

L’interopérabilité du Mobile Money en Afrique pourrait même exploser les performances du paiement électronique sur le continent, au regard de l’ambition de MTN et d’Orange d’intégrer d’autres fournisseurs de services financiers tels les banques et les opérateurs de transfert d’argent à la plateforme Mowali. GSMA estime que fin 2016, plus de 40% des services Mobile Money étaient déjà connectés à une banque, offrant aux utilisateurs la possibilité d’échanger des fonds avec des utilisateurs bancarisés. Avec le nouveau service, le segment du Mobile Money qui touche les populations non-bancarisés, largement supérieures à celles bancarisées en Afrique, pourrait initier une transformation de la banque en Afrique.

Au-delà du transfert d’argent, l’interopérabilité du Mobile Money au plan continental constitue également une opportunité majeure pour le commerce en ligne de biens physiques.