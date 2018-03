Ghana: le lancement de l’interopérabilité des services Mobile Money reporté, la 3ème fois de suite, au mois de mai 2018

(Agence Ecofin) - L’interopérabilité des services Mobile Money, proposée par les différents opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché ghanéen, sera finalement lancée au mois de mai 2018. C’est la troisième fois que le lancement de l’interopérabilité est reporté.

La date initiale de mise en service de cette plateforme nationale du Mobile Money était novembre 2017. Elle avait changé pour janvier 2018, puis février 2018. Les raisons de ces reports successifs sont les difficultés techniques rencontrées par la Ghana Interbank Payment and Settlement Systems qui élabore la plateforme d’interopérabilité.

Une fois opérationnelle, la plateforme d’interopérabilité rendra possibles les opérations de transfert d’argent entre tous les utilisateurs des services Mobile Money du pays et les banques. De nouveaux services pourront voir le jour, pour la plus grande satisfaction des consommateurs. Les usagers pourront, par exemple, aisément transférer de l’argent depuis leur compte bancaire vers leur mobile, effectuer des paiements marchands depuis leur mobile, régler leurs charges fiscales, percevoir leur pension de retraite, etc.

L’interopérabilité contribuera non seulement à développer l’inclusion financière au Ghana, mais elle améliorera également la vie des populations. Elle représente une priorité stratégique mise en évidence par l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) dans plusieurs de ses rapports sur le secteur qu’il considère comme très prometteur en Afrique.