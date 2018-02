Zimbabwe: Econet, NetOne et Telecel ont jusqu’à avril 2018 pour interconnecter leur service Mobile Money

(Agence Ecofin) - Supa Mandiwanzira (photo), le ministre zimbabwéen des technologies de l’information et de la communication, des services postaux et du courrier, a déclaré que les opérateurs de téléphonie mobile ont jusqu’au mois d’avril 2018 pour rendre interopérable leur plateforme Mobile Money. Au cours d’un entretien accordé le 20 février 2018 au journal The Herald, le patron du secteur télécoms a souligné que les entreprises qui ne se conformeront pas à cette directive, seront contraintes par la force à le faire.

Actuellement, les abonnés aux services EcoCash d’Econet, OneMoney de NetOne et TeleCash de Telecel ne peuvent envoyer de l’argent par mobile qu’aux consommateurs abonnés à la même plateforme qu'eux. Il est impossible pour un abonné EcoCash d’envoyer de l’argent à un abonné TeleCash ou NetOne et vice-versa. Pour le ministre des télécoms, « il n'y a pas de raison que ces services ne soient pas interopérables. Je pense qu'il n'y avait aucune volonté de le faire et nous avons fait appel aux opérateurs, juste pour leur faire comprendre les désagréments que cette situation pose au public ».

« Nous encourageons les opérateurs à agir comme il se doit et à aider le public qui réalise des transactions financières par mobile régulièrement. Nous ne voulons pas utiliser la force tout le temps. Nous croyons que cette interopérabilité sera très appréciée car le Mobile Money est un service nécessaire.», a souligné Supa Mandiwanzira.

Depuis 2014 que se pose la question d’interopérabilité des services financiers sur mobile, Econet qui est le leader dans ce segment, s’y est toujours opposé. La société qui a le réseau mobile le plus large du pays, donc le plus à même d’être choisi par les consommateurs Mobile Money pour atteindre leur famille et amis installés dans des coins reculés, considère que le fort trafic généré sur son service financier lui assure déjà des revenus confortables. L’ouvrir à la concurrence reviendrait donc à nuire à ses intérêts.