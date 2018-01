Kenya : Safaricom et Airtel testent l’interopérabilité de leur service Mobile Money

(Agence Ecofin) - C’est aujourd’hui qu’a débuté la phase test de l’interopérabilité entre les services Mobile Money des opérateurs de téléphonie mobile Safaricom et Airtel. C’est une victoire pour l’Autorité des Communications du Kenya (CAK) qui a bataillé pendant longtemps avec la filiale du groupe télécoms Vodacom, pour obtenir la mise en place de cette collaboration entre les concurrents du marché.

Pour Airtel qui a longtemps décrié le caractère dominant de Safaricom (près de 70% de part de marché dans la voix et la data ; près de 80% de part de marché dans le Mobile Money, Ndlr), l’interopérabilité devrait apporter plus d’équité sur le marché.

L’interopérabilité des services Mobile Money, Joe Mucheru, le secrétaire de cabinet au ministère de l’information et de la communication, a expliqué qu’elle permettra « d’envoyer et de recevoir de l'argent à travers les réseaux de manière transparente et aura de nombreux avantages pour les utilisateurs qui ne seront plus limités à leurs options ».

En clair, tout envoi d’argent depuis un compte Airtel Money vers un compte M-Pesa, pourra désormais être retiré chez un agent M-Pesa. Avant, le client M-Pesa recevait une notification de réception d’argent par SMS et devait effectuer le retrait uniquement auprès d’un agent Airtel Money.

La pilote de l’interopérabilité permet de tester la capacité technique des deux opérateurs télécoms à fournir le service en commun et à satisfaire aux attentes des consommateurs.

Telkom Kenya, le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays, devrait rejoindre le test plus tard, après avoir achevé le réaménagement de sa plateforme Mobile Money, retirée du marché l'année dernière.

Si au terme de la phase pilote, le Kenya lance officiellement l’interopérabilité dans le Mobile Money, c’est un pas de plus que franchira le pays dans le développement de ce segment d’activité déjà très dynamique. Le volume de transactions monétaire par mobile, va encore augmenter pour le plus grand bonheur des opérateurs et des abonnés.

En Afrique de l’Est, le Kenya deviendra également le second pays à adopter l’interopérabilité dans le Mobile Money. La Tanzanie l’a déjà fait. En 2016, les opérateurs de téléphonie mobile Vodafone, Tigo, Airtel, ont interconnecté leur plateforme Mobile Money. Ils ont même poussé l'expérience plus loin en lançant en avril 2017, un service Mobile Money commun baptisé « Taifa Moja », qu'a rejoint Zantel.

Muriel Edjo

