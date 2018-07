L’Union Postale Universelle lancera « PosTransfer », son service de transfert d’argent international, le 26 juillet

(Agence Ecofin) - L’Union Postale Universelle (UPU) a trouvé un moyen d'offrir un service de transfert d’argent international par poste rapide, efficace, sécurisé et à moindre coût aux populations d’Afrique. Le 26 juillet 2018, en marge de la 5e Session extraordinaire des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des postes (UPAP), elle va lancer officiellement le service collectif « PosTransfer ». Il s’agit d’un réseau qui regroupe toutes les Postes des pays membres de l’UPU.

Le service « PosTransfer » a été finalisé en 2015 dans le cadre des efforts déployés par l’UPU pour bâtir la confiance et la reconnaissance mondiales des services postaux de paiement électronique, particulièrement parmi les travailleurs migrants recherchant des services de transfert de fonds fiables et peu onéreux pour envoyer de l'argent à leurs familles dans leurs pays d'origine. Selon l’UPU, « PosTransfer » est aujourd'hui une marque commerciale enregistrée dans 109 pays et constitue une étape dans le développement du réseau postal mondial de paiement électronique.

En adhérant au service « PosTransfer », chaque poste a pris l’engagement de se conformer aux normes de qualité de service approuvées, et donc de réaliser les transferts d’argent dans les délais convenus.