Tunisie: l’interopérabilité des services de paiement mobile, bancaire et postal est lancée

(Agence Ecofin) - Depuis hier, 16 avril 2018, les utilisateurs des services de paiement mobile, les détenteurs de compte bancaire et postal jouissent de l’interopérabilité.

Cela veut dire que les abonnés de Tunisie Telecom, d’Orange et d’Ooredoo peuvent désormais envoyer et recevoir de l’argent, sans contrainte, entre leur service Mobile Money, envoyer également de l’argent vers un compte bancaire ou postal et en recevoir depuis ces services.

Le service sera progressivement généralisé d’ici le mois de juin 2018, pour inclure toutes les banques et toutes les transactions commerciales quotidiennes.

Pour cette interopérabilité, le ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Société Monétique-Tunisie collaborent avec les différents acteurs.

La BCT supervise le système afin d’en garantir la sécurité, tandis que la société Monétique-Tunisie veille et contrôle les transactions, et veille également à l’équilibre de la masse monétaire.

L’interopérabilité a pour objectif d’améliorer l’inclusion financière en Tunisie. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « La Tunisie numérique 2020 », dont l’ambition est l’amélioration des conditions de vie des populations grâce aux outils numériques.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a déclaré que vers la fin du mois de juin 2018, le paiement mobile pourra s’ouvrir à plusieurs types de transactions commerciales comme le paiement des frais de transports.