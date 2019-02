Visa étend son programme accéléré de soutien aux Fintechs à l’Afrique

(Agence Ecofin) - La société Visa, spécialisée dans les systèmes de paiement électronique, a annoncé le 13 février 2019 le lancement de son programme accéléré de soutien à la technologie financière (Fintech) en Afrique. Cet investissement cadre avec son ambition de développer la prochaine génération de solutions de paiement numérique sur le continent.

Ce programme offrira aux Fintechs innovantes en Afrique un processus d’intégration plus rapide et plus simple avec VisaNet, le réseau mondial de Visa, en plus d’une suite de solutions numériques sur mesure et de capacités de croissance. Le programme reliera également les Fintechs à des plates-formes déjà certifiées par Visa et les connectera aux banques commanditaires, leur offrant ainsi des possibilités d’extension via le réseau mondial de Visa. Le lancement de ce programme en Afrique intervient après sa réalisation réussie en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique au deuxième semestre 2018.

Selon Andrew Torre, le président régional de Visa pour la région Europe centrale et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA), l’« objectif est de mettre en relation de nouveaux acteurs et des idées avec nos partenaires du réseau, afin que nous puissions offrir des expériences de paiement intuitives et pertinentes, ainsi que des expériences bancaires aux clients et aux commerçants ».