Somalie: la Banque mondiale constate un dynamisme du Mobile Money qui affiche près de 155 millions de transactions mensuelles pour 2,7 milliards $

(Agence Ecofin) - Dans la troisième mise à jour de son rapport sur l’économie somalienne, la Banque mondiale constate que le segment du Mobile Money se développe de plus en plus dans le pays et s’en réjouit. Ce dynamisme se traduit par un trafic d’environ 155 millions de transactions mensuelles estimées à 2,7 milliards de dollars US. Cela veut dire qu’au terme de l’année, à titre estimatif, c’est plus de 30 milliards de dollars US qui auront transité par le service avant de se fondre dans l’économie nationale. Un volume financier qui devrait contribuer à la croissance de l’économie somalienne que la Banque mondiale projette de 3 à 4%.

Selon l’institution financière internationale, le Mobile Money a supplanté la banque en Somalie où 70% d’adultes l’utilisent pour envoyer de l’argent, recevoir des fonds, percevoir son salaire ou encore régler des factures. À travers le Mobile Money, Tim Kelly, le spécialiste des politiques TIC de la Banque mondiale, estime que « les acteurs du secteur privé ont donné à la Somalie une occasion unique de passer à l’inclusion financière généralisée ». Il a toutefois noté la nécessite d’introduire une réglementation qui protègera le secteur et ses utilisateurs.

Thilasoni Benjamin Musuku, spécialiste principal du secteur financier au sein de la Banque mondiale, a indiqué qu’il « est nécessaire d’améliorer l’équilibre entre la coopération et la concurrence entre les banques, les opérateurs de réseaux mobiles et d’autres institutions financières non bancaires et garantir une meilleure intégration de l’argent mobile dans le système financier au sens large. Cela est essentiel pour approfondir et élargir le marché des services financiers en Somalie pour une croissance inclusive ».