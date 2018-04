GSMA initie un programme de certification pour vérifier l’intégrité des fournisseurs de services Mobile Money

(Agence Ecofin) - Lors du « Mobile 360 Series – West Africa » qui s’est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 11 au 12 avril 2018, l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) a lancé un programme de certification destiné aux fournisseurs de services Mobile Money. Cette certification repose sur l’évaluation indépendante de la capacité d'un fournisseur d'argent mobile à offrir des services sûrs et fiables, à protéger les droits des consommateurs et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle contribuera à asseoir la crédibilité du fournisseur des services Mobile Money, auprès des consommateurs et des autorités réglementaires du pays dans lequel il opère.

GSMA indique qu’Orange Côte d’Ivoire (Orange Money), l’opérateur télécoms kényan Safaricom (M-Pesa), Telenor Microfinance Bank Ltd avec sa solution Easypaisa au Pakistan, Tigo Tanzanie (Tigo-Pesa) et Vodacom Tanzanie (M-Pesa) sont les sociétés qui ont déjà obtenu cette certification.

D’après John Giusti, le chef de la réglementation auprès de GSMA, la certification est une initiative axée sur le consommateur. Elle vise à donner aux clients la confiance dans la sécurisation de leurs fonds par le fournisseur du service choisi. « L'argent mobile fait directement progresser 13 des 17 objectifs de développement durable en facilitant l'accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation, en créant des emplois et en réduisant la pauvreté », a-t-il indiqué. Cependant, il ne faut pas que ce service, hautement social, présente des failles de sécurité (financement du terrorisme) à même de nuire au développement qu'il est supposé soutenir.