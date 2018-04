Maroc: le lancement du paiement mobile annoncé pour septembre prochain

(Agence Ecofin) - Le paiement mobile, qui viendra booster l’inclusion financier dans le Royaume du Maroc, devrait être lancé en septembre 2018, selon une source proche du dossier que cite le journal Le Matin. Actuellement, des banques, des commerces et des opérateurs de téléphonie mobile ont déjà développé leur solution de paiement. Cette dernière est d’ailleurs en cours de test interne pour plusieurs sociétés comme Attijariwafa Bank, BCP, BMCE Bank of Africa et CIH Bank.

Une fois les tests internes à chaque entreprise achevés, le test d’interopérabilité de toutes ces plateformes de paiement mobile devrait intervenir en juin 2018. L’interopérabilité c’est la capacité qui sera donnée aux usagers, d’échanger de l’argent via des solutions offertes par différents fournisseurs/acteurs de paiement mobile. Ce n’est qu’après le test réussi de cette interopérabilité que le paiement mobile sera officiellement lancé.

Le projet de «Solution nationale de paiement mobile», est une initiative de Bank Al-Maghrib (BAM) ; la banque centrale du Maroc et de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Les deux institutions ont porté cette idée dans le but d’améliorer l’inclusion financière d’une grande partie de la population encore non-bancarisée et soutenir la croissance du segment de l’e-commerce.

Au Kenya par exemple, champion du paiement mobile en Afrique, la solution a contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd’hui, elle permet, au-delà du transfert d’argent aux proches, de cotiser pour une assurance maladie, de régler des frais médicaux, de scolarité, de transport, de facture de télévision à la demande, d’effectuer l’épargne d’argent ou de souscrire aux micro-crédits, etc.

