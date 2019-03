Les Kényans pourront bientôt payer par M-Pesa sur la plateforme mondiale d’e-commerce, AliExpress d’Alibaba Group

(Agence Ecofin) - Les Kényans pourront bientôt utiliser le service de paiement mobile de Safaricom, M-Pesa, pour effectuer des achats sur AliExpress, la plateforme mondiale d’e-commerce du groupe chinois Alibaba. Un accord de partenariat a été signé à cet effet, entre les deux entreprises. Il entrera en vigueur dans quelques semaines.

Cette collaboration avec Alibaba, Safaricom explique qu’elle est porteuse d’une opportunité d’expansion internationale dont les retombées financières, ne seront pas moindres.

Selon Sylvia Mulinge, la responsable clientèle de Safaricom, la nécessité de ce partenariat est justifiée par le besoin qu’expriment de plus en plus les Kényans pour les achats à distance sans contraintes de déplacement, de transport des marchandises ou encore de perte de temps. « Au fur et à mesure que nos clients optent pour le numérique, ils souhaitent faire leurs achats dans un format plus numérique. C’est pourquoi nous voyons le commerce électronique se développer.», a-t-elle expliqué.

Safaricom indique qu’au-delà des particuliers, la coopération entre M-Pesa et AliExpress bénéficiera également aux micro-commerçants kényans qui commandent majoritairement leurs marchandises auprès de fabricants chinois. La nouvelle interaction entre Safaricom et Alibaba Group devrait donc contribuer au renforcement des liens commerciaux entre ces deux parties et entre le Kenya et la Chine.