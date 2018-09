Nigeria: la NCC et la Banque centrale réfléchissent à l’émission de licences Mobile Money

(Agence Ecofin) - La Commission des Communications du Nigeria (NCC) et la Banque centrale du Nigeria (CBN) réfléchissent actuellement à l’émission de licences Mobile Money pour les opérateurs de télécoms. Selon Umar Garba Danbatta (photo), le directeur général de la NCC, qui s’est exprimé sur le sujet lors de son séjour à Durban, en Afrique du Sud, lors de l’ITU World 2018, organisé du 09 au 11 septembre 2018, un comité conjoint formé à cet effet travaille dessus.

D’après Umar Garba Danbatta, l’émission de licences Mobile Money est sérieusement envisagée parce que les opérateurs de télécoms ont convaincu le régulateur des télécoms de leurs capacités à fournir ce service et se sont même engagés à investir dans des infrastructures additionnelles pour garantir la qualité de ce service. Lors d’une rencontre organisée le 04 septembre 2018, à Lagos, MTN, Globacom, Airtel et 9Mobile avaient formulé leur volonté ferme de toucher 90 millions de Nigérians avec les services financiers sur mobile, d’ici 2020, et réclamaient aux autorités nigérianes les moyens pour le faire.

L’émission de licences Mobile Money pour les opérateurs de télécoms, la NCC estime qu’elle viendra libérer le potentiel économique de ce segment de marché géré par le secteur bancaire depuis cinq ans et qui n’affiche qu’un taux de pénétration de 1%. Le régulateur des télécoms estime que l’entrée des sociétés de télécoms dans le Mobile Money accélèrera l’inclusion financière des populations nigérianes et contribuera davantage à la création d’emplois, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.