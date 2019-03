Zimbabwe: avec l'appui technique de Facebook, Steward Bank a lancé la banque par WhatsApp

(Agence Ecofin) - Depuis la semaine dernière, Steward Bank a lancé une plateforme bancaire sur WhatsApp au Zimbabwe.

Fruit d’un partenariat avec la société américaine Facebook, maison-mère de WhatsApp, le nouveau service baptisé « Sosholoza », fait intervenir un assistant virtuel qui accompagne l’usager durant toute l'expérience bancaire. Il permet aux clients d’acheter du crédit de communication, d’effectuer des transactions via Mobile Money, ZIPIT, ZimSwitch et depuis les autres banques locales. Il est également connecté aux cartes de paiement MasterCard et Visa pour toutes les transactions externes, en plus de différencier la monnaie locale des dollars américains.

Selon Lance Mambondiani (photo), le président-directeur général de Steward Bank, le nouveau service répond aux besoins de l’institution financière de contribuer à un accès universel aux produits bancaires. « Ce que nous voulions faire, c’était de nous assurer de rendre la banque universelle. Ainsi, sur cette plateforme, nous avons combiné deux choses: WhatsApp, car nous savons que c’est là où vous passez votre temps, et la banque. Les deux réunis et vous pourrez faire des affaires quelle que soit votre banque. Peu importe ou est gardé votre argent, vous pourrez effectuer des transactions tant que vous avez un numéro WhatsApp.», a déclaré Lance Mambondiani.

Après son développement par le département technique de Steward Bank, avec l’appui de Facebook, la plateforme numérique a reçu l’autorisation de la Reserve Bank of Zimbabwe pour son ouverture au public.

Steward Bank a également requis l’expertise du cabinet Ernst and Young qui a certifié la sécurité des transactions sur WhatsApp, a révélé Lance Mambondiani.