Ghana : L’interopérabilité des services financiers sur mobile officiellement lancée  

(Agence Ecofin) - Après sa mise en service reportée trois fois à cause de divers problèmes sur la plateforme technique censée la garantir, l’interopérabilité des services financiers sur mobile est enfin une réalité au Ghana. Le lancement officiel du service est survenu le 10 mai 2018, au cours d’une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Mahamudu Bawumia (photo).

Optimiste quant au pouvoir de cet outil qui permet le transfert direct et transparent de fonds d'un portefeuille mobile à un autre, Mahamudu Bawumia s’est réjouit de son prochain couplage à d'autres canaux de paiement électroniques tels que Instant Pay et les factures électroniques, les services bancaires en ligne, etc.

D’après le vice-président, une fois tous les systèmes de paiement mobile et en ligne intégrés, la plateforme d’interopérabilité développée par la Ghana Interbank Payment and Settlement Systems Limited (GhIPSS); en collaboration avec Bank of Ghana (BoG) et les opérateurs télécoms; contribuera à accélérer l’inclusion financière du pays.

Pour Mahamudu Bawumia, une économie nationale sujette à une circulation réduite d’argent physique apportera de l'efficacité et de la commodité dans les paiements et les transactions financières, mais permettra également à l’Etat, d'économiser l’argent dépensé pour maintenir les billets de banque. Il a exhorté de ce fait, les différentes institutions publiques à être prêtes à accepter les paiements électroniques.

