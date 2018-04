Kenya: Safaricom connecte son M-Pesa à PayPal, améliorant ainsi l’accès de ses clients au e-commerce international

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom, à travers son service M-Pesa, a signé un accord de partenariat avec Transfer To et la plateforme mondial de paiement en ligne Paypal. En pratique, cette collaboration permet désormais aux abonnés M-Pesa de recharger leur compte PayPal à partir de leur mobile. Plus besoin spécialement d’une carte bancaire. Les abonnés kényans à PayPal pourront aussi retirer de l’argent depuis leur compte en ligne passant par leur compte M-Pesa.

Joseph Ogutu (photo), le directeur de la stratégie de Safaricom, explique qu’à travers cette collaboration de M-Pesa avec PayPal, ce sont les marchés mondiaux et l'économie mondiale qui vont s’ouvrir à des millions d'entreprises et de particulier installés au Kenya. Il ajoute qu’ « au-delà des transferts d'argent, ce développement ouvre une nouvelle ère de rapidité et de commodité au-delà des frontières, car nous travaillons sur des plateformes innovantes et robustes permettant à plus d'entrepreneurs et de consommateurs, de bénéficier de l'essor du commerce électronique».

Safaricom indique que la connexion de M-Pesa avec PayPal permettra également à plusieurs entreprises kényanes de vendre leurs produits et services à plus de 210 millions d'utilisateurs actifs de la plateforme de paiement en ligne.