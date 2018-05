Madagascar: Orange rejoint Telma dans le crédit et l’épargne par Mobile Money

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Orange a rejoint son concurrent Telma sur le segment du prêt et de l’épargne financier par Mobile Money. La société télécoms annonce en effet le lancement d’un nouveau produit dénommé « M-Kajy », en collaboration avec la société Première Agence de Micro-Finance (PAMF). Le service est destiné aux populations à faibles et à très faibles revenus.

Désormais, depuis leur compte Orange Money, les Malgaches pourront souscrire à des prêts financiers allant de 5000 ariarys (0,93 dollar US) à 300 000 ariarys (93,46 dollars US). Le client demandeur a la possibilité de connaître le montant financier maximum pour lequel il est éligible. Ce montant est déterminé en fonction de l’utilisation des services Orange et du produit « Orange Money » par le client. Cette relation entre la consommation des services Orange et le montant des prêts accordés permet à l’entreprise de déterminer le pouvoir financier du souscripteur et d’éviter de prêter à des personnes qui ne pourront finalement pas rembourser.

Une fois le prêt accepté, le client le reçoit directement dans son compte mobile ainsi que la date d'échéance du remboursement. Orange indique que le prêt « M-Kajy » est remboursable avec un taux de 7%, sans autres frais annexes.

Pour ce qui est de l’épargne, la filiale du groupe télécoms français indique que l'ouverture de compte est gratuite, directement sur mobile. Le compte n'est soumis à aucuns frais de tenue et les transferts de fonds sont gratuits (dépôt/retrait) entre le compte épargne « M-Kajy ». Enfin, le compte d’épargne est rémunéré au taux annuel de 2,5%.

