Sénégal: WorldRemit va à la conquête de nouvelles parts de marché en s’associant à La Poste

(Agence Ecofin) - WorldRemit a signé un accord de partenariat avec La Poste du Sénégal. A travers cette collaboration, la société de transfert d'argent en ligne, veut étendre sa présence dans le pays. Elle compte en effet s’appuyer sur le large réseau de bureaux postaux que compte l’organisme public à travers le territoire national pour faciliter le paiement d’argent envoyé depuis une cinquantaine de pays dans le monde.

Cette nouvelle solution donnera aux Sénégalais de la diaspora, plus de flexibilité dans l’envoi d’argent à la famille restée au pays. Selon la direction générale des Sénégalais de l’extérieur, entre 2,5 et 3 millions de Sénégalais sont établis à l’étranger. Ils contribuent pour près de 950 milliards FCfa par an, dans l’économie nationale d'après le ministère de l’Economie et des Finances. Le mariage WorldRemit et La Poste pourrait contribuer à l’augmentation de ce volume financier.

Siré Dia, le directeur général de La Poste du Sénégal, a expliqué que l’accord stratégique avec WorldRemit, cadre avec « sa politique de développement, pour offrir à nos populations, des produits et services plus innovants. En effet, La Poste a entrepris depuis quelques années, des mutations technologiques profondes pour s'adapter aux besoins et désirs de sa clientèle et ceci, à travers une diversification de son offre et une modernisation de son réseau de bureaux de poste ».