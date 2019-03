Avec BRICS Pay, les Sud-Africains pourront bientôt payer en ligne au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine

(Agence Ecofin) - Le regroupement économique du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud (BRICS), travaille actuellement à la création d’un système de paiement unique et commun, BRICS Pay. Il a comme objectif, la facilitation des paiements en détail et des transactions financières entre les pays membres.

Les pays du BRICS indiquent que le service ne fera pas doublon avec les systèmes de paiement nationaux. Il reliera les cartes de crédit ou de débit des citoyens des cinq pays BRICS à des portefeuilles en ligne, ce qui leur offrira la possibilité de payer avec un smartphone quelle que soit la devise utilisée.

Dans son développement, il est aussi prévu d’associer à BRICS Pay, une plateforme Cloud spéciale qui connectera les systèmes de paiement nationaux. Une fois le projet achevé, les Sud-Africains pourront ainsi utiliser le Rand comme base d'échange directe pour les paiements vers le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et vice-versa. Selon le regroupement BRICS, cette idée est une étape sérieuse sur la voie de la « dédollarisation ».

Le système de paiement BRICS Pay, le regroupement économique souhaite qu’il augmente la popularité des systèmes de paiement nationaux, qui remplaceront alors progressivement Visa et MasterCard.