First Bank of Nigeria revendique 7,7 milliards $ de paiements effectués via ses distributeurs automatiques de billets en 2017

(Agence Ecofin) - La First Bank of Nigeria, basée à Lagos au Nigéria, a annoncé que près de 2,8 trillions de nairas (7,7 milliards $) de paiements ont été effectués à travers son réseau de 2897 distributeurs automatiques de billets au cours de l’année 2017.

« Les distributeurs automatiques de billets de First Bank sont assez particuliers car ils permettent de régler des factures, de faire du transfert d’argent, des dépôts bancaires. Des clients peuvent payer des abonnements à la télévision ou encore déposer et retirer de l’argent sans carte bancaire ou sans ouvrir un compte », a fait savoir Chuma Ezirim, responsable du groupe e-business de la banque.

Plus de 402 000 paiements ont été ainsi effectués par les clients de la banque et, pour la première fois, les achats de crédit de téléphone atteignent le niveau record de 1,7 milliards de nairas. L’impact de cette performance sur les revenus du groupe bancaire n’a pas été présenté. Mais au 30 septembre 2017 le service E-banking avait permis à First Bank of Nigeria de dégager plus de 15,67 milliards de nairas de revenus.

Chamberline Moko