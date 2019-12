Ghana : la Banque centrale envisage d’émettre une monnaie électronique, l’e-cedi

(Agence Ecofin) - La Banque centrale du Ghana (BoG) n’exclut pas l’éventualité d’approfondir l’inclusion financière dans le pays en émettant une monnaie électronique, qui prendrait le nom d’e-cedi. Ernest Addison (photo), le gouverneur de l’institution financière nationale l’a révélé lors de la conférence bancaire annuelle, qui s’est tenue la semaine dernière à Accra.

Il a affirmé que la BoG est actuellement en discussion avec les principales parties prenantes du secteur bancaire et financier national sur ce projet qui contribuera davantage à sa transformation à l’ère de numérisation.

Selon Ernest Addison, l’e-cedi sera au Ghana, la suite logique des services financiers numériques (DSF), qui « représentent sans aucun doute une excellente occasion pour les Ghanéens d'accéder à des services bancaires abordables, pratiques et sécurisés ».

« De la nouvelle génération de clients utilisant un téléphone portable maintenant habilité à accéder à une gamme de services financiers, aux jeunes entrepreneurs dynamiques qui recherchent des emplois tout au long de la chaîne de valeur, les technologies financières numériques continueront de définir l’avenir de notre expérience bancaire. Le potentiel de croissance est évident. »

La BoG, qui se réjouit que 16 entreprises de technologie financière et 22 banques aient noué des alliances pour fournir divers produits et services financiers, a promis de poursuivre les réformes réglementaires dans le secteur bancaire et l’industrie des paiements pour toujours fournir la base légale et l’environnement propice à un solide écosystème bancaire et financier numérique.

