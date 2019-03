MTN Group signe un contrat avec Ericsson pour déployer de nouveaux services Mobile Money dans 13 pays d'Afrique et du Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms sud-africain MTN a signé un contrat de cinq ans avec la société technologique suédoise Ericsson pour le déploiement de nouveaux produits et la fourniture de services gérés pour Mobile Money dans 13 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Les nouveaux produits et services seront déployés via la plateforme Ericsson Wallet.

Selon Ericsson, cette plateforme qui fait partie du portefeuille de systèmes de support d’entreprise Ericsson permet aux opérateurs de téléphonie mobile de réutiliser les actifs existants et de regrouper les offres de télécommunications avec des services financiers afin de créer une solution complète pour les utilisateurs finaux répondant aux besoins du commerce mobile.

MTN Group indique que la plateforme Ericsson Wallet permettra aux utilisateurs de conserver, transférer et retirer de l'argent, de payer des commerçants et des fournisseurs de services publics, ainsi que d'utiliser des services financiers tels que l'épargne et le crédit.

Pour Serigne Dioum, le directeur des services financiers mobiles du groupe MTN, « une plateforme stable, sécurisée et fiable est l’un des fondements de la création de services financiers mobiles performants ». «Grâce à ce partenariat, nous espérons pouvoir travailler avec Ericsson pour améliorer notre écosystème.», a-t-il affirmé.