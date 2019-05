Wari et WhatsApp permettent désormais d’utiliser les services financiers de Wari sur l’application mobile WhatsApp

(WARI ) - Plus d'un milliard de personnes dans plus de 180 pays utilisent WhatsApp pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, à tout moment et partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle Wari a décidé de s’associer à la solution WhatsApp afin de permettre au grand public, par le biais de partenariats stratégiques, d’avoir accès à ses services financiers partout dans le monde sur WhatsApp.

Sur WhatsApp, les utilisateurs pourront facilement avoir accès aux services Wari fréquemment utilisés et initier des opérations financières qui incluent :

- Ouverture d'un compte Wari

- Rechargement de comptes Wari

- Crédit téléphonique

- Envoi et réception d'argent,

- Paiement de factures et abonnements TV

L'introduction de MyWari sur WhatsApp offre aux utilisateurs la possibilité de faire tous types de transactions, de communiquer et d'effectuer facilement toutes leurs opérations, en même temps.

Ce service Wari sur WhatsApp est actuellement disponible en français, anglais, espagnol, italien et portugais. Le service sera bientôt accessible en russe et arabe. Cela permettra à Wari de répondre aux besoins d'une clientèle plus large dans le but d’accroitre sa présence sur différents continents et dans différentes langues.

En outre, la disponibilité des services financiers de Wari sur WhatsApp permettra à des millions de consommateurs de facilement initier des transactions financières, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde.

« Nous travaillons depuis plusieurs mois à la globalisation de notre plateforme par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats sur tous les continents. Nous poursuivons notre développement des services et des canaux de distribution, toujours dans le but de créer un standard pour interconnecter les personnes dans tous les pays et de faire de l'inclusion financière une réalité, construisant ainsi le monde de demain », déclare Kabirou Mbodje, Président et CEO de Wari.

La solution Wari-WhatsApp est en droite ligne avec les ambitions de Wari d'offrir aux consommateurs des expériences innovantes grâce à des interfaces intuitives. Cette nouvelle offre place Wari dans une position privilégiée sur la scène internationale et dans le monde digital pour plus d'intégration sociale.

Kabirou Mbodje affirme que les plans d'expansion de l'offre digitale ont toujours été à l'ordre du jour. « Notre ambition est d’interconnecter directement les personnes dans tous les pays et de faire de l'inclusion financière une réalité - car c'est le monde de demain », ajoute-t-il.

Cette offre sur WhatsApp est dans la vision de Wari qui est d'offrir à ses clients des services innovants au travers d'interfaces intuitives et de se positionner comme une plateforme pionnière dans le monde digital tout en poursuivant son développement global. « Ce nouveau partenariat avec WhatsApp confirme notre objectif stratégique d'assurer l'accessibilité de nos services clés au grand public grâce à l'évolution numérique », conclut Kabirou Mbodje.

À propos de Wari

Lancée en 2010, Wari est une plateforme numérique proposant des services financiers à forte valeur ajoutée sociale destinés au public, aux entreprises, aux institutions et aux commerçants. La plateforme financière numérique Wari et ses services, disponibles à ce jour dans plus de 60 pays, via 500 000 points de service directs et partenaires dûment habilités dans le monde, dont 45 000 en Afrique, offrent une large gamme de produits et services (comptes Wari, paiement des factures d'eau et d'électricité, abonnement TV, achat de crédit téléphonique, jeux & loteries, envoi et réception d'argent, carte Wari, assurance, pour n'en citer que quelques-uns) et acceptent tous les modes de paiement (espèces, comptes bancaires, cartes bancaires, portefeuilles électroniques, vouchers...). L'objectif de Wari est de promouvoir l'accès aux services financiers de base pour tous, au sein d'un écosystème ouvert, intégré et fédérateur, en utilisant des services simples adaptés aux besoins et à la demande, des partenariats stratégiques, un large réseau physique local et une plateforme hautement sécurisée. Site Web : www.wari.com. Leadership Wari : http://ceo.wari.com