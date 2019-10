Mara Phones négocie la commercialisation de ses téléphones au Kenya, en RD Congo et en Angola

(Agence Ecofin) - Selon Ashish Thakkar, le fondateur du groupe Mara et membre du comité consultatif présidentiel du président Paul Kagame, Mara Phone est actuellement en négociations avec des pays de la région, notamment le Kenya, la République démocratique du Congo et l'Angola, pour exporter et vendre ses smartphones fabriqués au Rwanda.

La société qui rêve, en effet, d’expansion veut se positionner sans délai sur le continent où la demande en smartphones croît rapidement au regard du besoin de plus en plus important des populations en connectivité. Mara Phones envisage d’ailleurs d’ouvrir une autre usine en Afrique du Sud.

Sur un marché africain où 74,4 % des revenus de l’industrie du smartphone sont détenus par seulement trois firmes asiatiques (Samsung en tête avec 40,3 % des revenus du secteur au deuxième trimestre 2019, suivi de Transsion (21,9 %) et de Huawei (12,2 %), ndlr), Mara Phones veut renverser la tendance avec des appareils haut de gamme et à prix abordables, fabriqués localement et dont les revenus contribueront au développement de l’Afrique.

Présentés officiellement le 7 octobre dernier, les smartphones Mara X et Mara Z de Mara Phones, fabriqués dans son usine du Rwanda et commercialisés respectivement à 130 USD et 190 USD, rencontrent actuellement du succès. Un succès qui oblige l’entreprise à penser déjà à une multiplication des points de vente au plan national.

Les appareils qui n’étaient proposés qu’au centre d'affaires de Kigali pourront bientôt être accessibles dans dix nouveaux points de vente qui seront ouverts à Kigali et dans tout le pays.

