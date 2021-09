Zambie : le liquidateur de Konkola Copper Mines poursuivi pour corruption et « blanchiment d’argent »

(Agence Ecofin) - La liquidation de Konkola Copper Mines, filiale de Vedanta, empoisonne depuis deux ans les relations entre la Zambie et la compagnie du milliardaire indien Anil Agarwal. Et cette fois c’est le liquidateur provisoire qui est mis en cause.

Milingo Lungu, liquidateur provisoire de Konkola Copper Mines, filiale zambienne du géant minier Vedanta, est poursuivi pour avoir détourné à son profit des fonds de l’entreprise. C’est ce qu’a indiqué mercredi une commission zambienne responsable des questions de blanchiment d’argent.

« L’argent serait entré en sa possession du fait qu’il était le liquidateur provisoire de Konkola Copper Mines […]. Il a également été accusé de blanchiment d’argent pour lesdits montants », apprend-on des détails relayés par Reuters.

Convoqué par la justice puis libéré sous caution, M. Lungu aura à répondre bientôt du « vol » de 7,25 millions $ en tout entre le 22 mai 2019 et le 15 août 2021, ainsi que d’avoir « obtenu de l’argent sous des prétextes fallacieux », pour un montant de 2,2 millions $.

Rappelons que ce scandale intervient au début du mandat du président Hakainde Hichilema qui supervise désormais le dossier de la liquidation de Konkola Copper Mines. La question oppose depuis deux ans Vedanta à l’Etat zambien qui a saisi les actifs du milliardaire indien Anil Agarwal pour non-respect des promesses d’investissement et insuffisance d’impôts versés.

Emiliano Tossou