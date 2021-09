Mali : cinq morts dans l’attaque d’un convoi minier escorté par l’armée

(Agence Ecofin) - C’est la troisième attaque terroriste visant le secteur minier au Sahel en quelques semaines. Les deux premières ont eu lieu au Burkina Faso et ont visé des convois liés aux canadiens Iamgold et Endeavour Mining.

L’armée malienne a annoncé mardi 28 septembre la mort de cinq gendarmes dans l’attaque d’un convoi minier entre Sebabougou et Kwala, à 188 kilomètres de Bamako. Dans un mail adressé à Reuters, l’australien Firefinch a confirmé que le convoi allait à sa mine d’or Morila.

« Nous n’avons que des détails limités à ce stade, mais nous pouvons confirmer que le convoi transportait l’équipement d’un fournisseur à Morila », a indiqué mercredi Michael Anderson, DG de la compagnie minière.

#Mali: #JNIM claimed responsibility in two unofficial video clips (one includes an English speaker), for the 28 September ambush against a gendarmerie-escorted mining company convoy between Sebabougou (#Kayes) and Kwala (#Koulikoro) pic.twitter.com/LBTmwcn9ha