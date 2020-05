Ce que les pays africains ont à apprendre de l’Australie (Niels Wage, DG de Danakali)

(Ecofin Hebdo) - L’Australie est rarement évoquée quand il s’agit de citer les modèles de développement dont pourrait s’inspirer l’Afrique. Elle n’en demeure pas moins la 12e économie mondiale. Le «pays-continent» fait partie des rares nations à avoir vaincu la malédiction des matières premières en boostant son économie grâce aux énormes richesses de son sous-sol. Pendant ce temps, plusieurs nations africaines disposent d’un potentiel minéral tout aussi grand, mais peinent depuis des décennies à impulser un réel développement. Dans un entretien accordé à l’Agence Ecofin, Niels Wage, PDG de Danakali, une compagnie minière australienne opérant en Érythrée, présente les bonnes pratiques du pays océanien dont peut s’inspirer le continent noir.

Agence Ecofin : En Afrique, plusieurs pays disposent de vastes réserves minérales, mais ne parviennent pas souvent à tirer parti de cette richesse pour développer leur économie. Comment expliquez-vous cet échec ?

Niels Wage : Ce phénomène est historiquement décrit comme le «syndrome hollandais», ce qui signifie qu’il n’est ni nouveau, ni exclusivement lié à l’Afrique.

Le phénomène, connu aussi sous le nom de «malédiction des ressources», est principalement dû à des facteurs liés au marché (en particulier les fluctuations des prix des matières premières), qui sont à leur tour aggravés par des éléments politiques liés à la qualité des institutions et à la recherche de rente. Il existe généralement une corrélation directe entre les prix des matières premières et le PIB. Les fluctuations des prix des produits de base, à leur tour, affectent le PIB du pays si celui-ci est principalement dépendant du produit de base en question. L’effet de la fluctuation des prix des matières premières est exacerbé dans les pays où la diversification économique est faible, et l’économie reste donc trop dépendante des revenus tirés des exportations de matières premières spécifiques.

Agence Ecofin : Depuis plusieurs années, l’Australie est l’un des leaders mondiaux dans le secteur minier. Comment a-t-elle réussi cela ?

Niels Wage : Là encore, cette question dépend essentiellement de deux facteurs principaux, en l’occurrence les conditions du marché et les institutions politiques ainsi que le potentiel minéral. Le boom minier australien a commencé il y a 15 ans. Il a été déclenché par une hausse extraordinaire des prix mondiaux des matières premières, due à la forte demande de matières premières dans les économies asiatiques à croissance rapide, notamment en Chine et en Inde.

« Le boom minier australien a commencé il y a 15 ans. Il a été déclenché par une hausse extraordinaire des prix mondiaux des matières premières, due à la forte demande de matières premières dans les économies asiatiques à croissance rapide.»

Bien entendu, l’Australie était bien placée pour profiter d’une telle situation grâce à des institutions politiques fortes et à une base de capital humain solide, ainsi qu’à une innovation continue dans tous les domaines de l’économie nationale. Il convient de noter ici que ce n’était pas seulement le cas de l’Australie, mais aussi de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et, dans une moindre mesure, du Canada, qui ont tous profité de l’envolée des prix des matières premières pour accroître sensiblement la rentabilité de leur propre secteur minier.

« Il convient de noter ici que ce n’était pas seulement le cas de l’Australie, mais aussi de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et, dans une moindre mesure, du Canada, qui ont tous profité de l’envolée des prix des matières premières. »

Le boom minier a également entrainé un renforcement important des termes de l’échange de l’Australie (le rapport entre les prix reçus pour les exportations de matières premières et les prix payés pour les importations, NDLR). Cela a effectivement entrainé une augmentation du pouvoir d’achat de l’Australie en ce qui concerne les biens et services produits à l’étranger. En conséquence, les miniers australiens ont pu améliorer la qualité globale de leur «jeu», c’est-à-dire accroître les investissements dans les technologies innovantes, leur approche pour maximiser la durabilité, les impacts environnementaux et sociaux, ainsi que leur expansion à l’étranger.

Dans le cadre de leur expansion mondiale, les sociétés minières australiennes ont acquis une réputation internationale dans les domaines que sont le déploiement de connaissances et de technologies ainsi que la gestion de pointe dans tous les aspects de leurs opérations et dans leurs interactions avec les parties prenantes telles que les communautés et les gouvernements. Par exemple, en tant que minier australien, Danakali applique la même approche et intègre les meilleures pratiques minières australiennes dans toutes les facettes de ses activités.

Agence Ecofin : Quelles sont les principales différences entre la gestion du secteur minier en Australie et en Afrique ?

Niels Wage : Il existe plusieurs différences, mais parmi les plus importantes, je pourrais souligner les grandes différences en matière de capacités de base, respect des normes et potentiel de création de valeur.

Le secteur minier australien a beaucoup plus accès à une grande réserve de capital humain, ce qui n’est pas toujours le cas des juridictions minières africaines. Le secteur minier australien dispose également de procédures raisonnablement bien développées pour garantir la transparence de son travail, ainsi que de cadres plus élaborés concernant la gestion des impacts environnementaux et sociaux. Cela est également assez évident en ce qui concerne la mise en œuvre de diverses normes mondiales visant à garantir la responsabilité du comportement des entreprises dans le secteur minier. Ce qui semble aussi être une différence supplémentaire est la capacité de création de valeur ajoutée dans les deux secteurs. Ici, le secteur minier australien est fortement axé sur l’ajout de valeur aux produits minéraux et énergétiques par le biais de la transformation avant la vente, en particulier pour l’exportation.

« Ici, le secteur minier australien est fortement axé sur l’ajout de valeur aux produits minéraux et énergétiques par le biais de la transformation avant la vente, en particulier pour l’exportation. »

Plus récemment, le secteur minier australien a développé avec succès une autre voie de création de valeur ajoutée grâce à son sous-secteur des équipements, technologies et services miniers (METS).

Enfin, le secteur minier est un secteur dans lequel l’Australie a développé des compétences exceptionnelles en matière de développement et d’application de technologies et d’approches de gestion innovantes. Les sociétés minières australiennes se penchent également sur la valeur des produits pour leurs clients grâce aux Principes de la Valeur d’usage ; elles franchissent une étape supplémentaire dans la chaîne de valeur et comprennent les besoins et les possibilités d’utilisation des matières premières dans les processus de leurs clients.

Agence Ecofin : Quelles sont les bonnes pratiques australiennes dont les pays africains peuvent s’inspirer pour développer leur secteur minier ?

Niels Wage : Je pense que le domaine clé est la gouvernance des ressources. L’Australie peut être un grand modèle pour l’Afrique, car elle est depuis longtemps un leader dans la manière dont l’exploitation minière est gouvernée. Les juridictions australiennes sont proches d’être à la pointe des pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, d’environnement, de réglementation et de performance, et en ce sens, il y a beaucoup à s’inspirer pour s’assurer que l’exploitation minière aide réellement les nations africaines à se développer.

« Les entreprises, les universités et les gouvernements australiens ont développé une expertise de premier plan au niveau mondial dans tous les aspects de l’exploitation minière et de ses interactions avec l’économie, l’environnement et la communauté ».

Par conséquent, les pays africains qui cherchent à réaliser le potentiel de leurs ressources naturelles pourraient demander à l’Australie et aux sociétés minières australiennes de les aider à renforcer leurs capacités en leur permettant de transférer des connaissances et de soutenir le changement transformationnel dans la gouvernance des ressources. Une telle coopération peut également fournir un éventail d’assistance technique, y compris des programmes de développement professionnel à court terme, des stages, des ateliers et des séminaires, des voyages d’études et des échanges, ainsi que des stages de courte durée d’assistance technique et de conseil.

L’Australie s’est également dotée d’une capacité de classe mondiale en matière de METS (équipements, technologies et services miniers), ce qui permet à l’industrie minière australienne d'être compétitive au niveau mondial et de devenir un nouveau secteur d'exportation important à part entière, ainsi qu’un investisseur dans de nombreux pays. Dans le cadre de cette croissance du METS, l’Australie a développé une solide capacité institutionnelle en matière d’éducation, de formation, de recherche et de transfert de technologies liées à l’exploitation minière. Les entreprises, les universités et les gouvernements australiens ont développé une expertise de premier plan au niveau mondial dans tous les aspects de l’exploitation minière et de ses interactions avec l’économie, l’environnement et la communauté.

Agence Ecofin : Que savez-vous du partenariat entre l’Afrique et l’Australie ? Où en sont les deux parties dans leurs relations, et quelles sont les perspectives ?

Niels Wage : En grande partie, ce partenariat peut être axé sur le lien entre l’exploitation minière et le développement, c’est-à-dire sur l’aide que l’Australie et les entreprises australiennes, dont Danakali, peuvent apporter pour transformer l’exploitation minière africaine en vecteur de développement durable. L’Afrique subsaharienne reste la région où l’on trouve la plus forte concentration de projets miniers australiens, 36 % du nombre total de projets en dehors de l’Australie. On peut donc dire qu’un important transfert de connaissances est déjà en cours entre deux secteurs miniers.

« L’Afrique subsaharienne reste la région où l’on trouve la plus forte concentration de projets miniers australiens, 36 % du nombre total de projets en dehors de l’Australie. On peut donc dire qu’un important transfert de connaissances est déjà en cours entre deux secteurs miniers. »

Dans de nombreux pays riches en ressources, l’Australie est un partenaire privilégié pour les investissements dans le secteur minier et un partenaire privilégié pour les investissements et le commerce dans le cadre du METS.

Les entreprises minières et METS australiens ont acquis une réputation d’investisseurs et de fournisseurs de qualité qui appliquent des normes élevées tout au long de la chaîne de valeur. Elles réussissent à lever des capitaux, à explorer et à découvrir, à développer des mines, à opérer dans des environnements d'exploitation variés et à fournir de la valeur, tant aux actionnaires qu'aux nations et aux communautés. En conséquence, les gouvernements des pays riches en ressources naturelles souhaitent apprendre de l’Australie et chercheront à obtenir de l’aide du gouvernement australien et des établissements d’enseignement pour les guider en matière de politique, de législation et d'administration minière. L’initiative australienne «Mining for Development» (https://www.im4dc.org/) jouera probablement un rôle important à cet égard.

D’un point de vue australien, la transparence et la responsabilité sont essentielles pour que les pays puissent tirer pleinement parti de leur secteur minier et que ces caractéristiques soient reflétées dans les cadres réglementaires nationaux. En ce sens, je m’attends également à ce que l’Australie continue à apporter un soutien financier à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), dont l'Afrique est le chef de file.

Agence Ecofin : Quelles recommandations feriez-vous aux pays africains ?

Niels Wage : Je voudrais à nouveau me limiter au secteur minier. Ici, l’innovation et le développement des ressources humaines sont essentiels pour réduire la dépendance vis-à-vis de la dotation initiale en facteurs (c’est-à-dire les ressources naturelles) et pour construire et maintenir une économie localement ancrée, compétitive et diversifiée.

S’il existe un capital humain, de connaissances, physique et institutionnel sous-développé, ainsi que des lacunes en matière de gouvernance et une organisation économique et commerciale inefficace, il est impossible de transformer la «dotation initiale en facteurs» en une plateforme permettant de construire des clusters et des économies diversifiées performants.

La grande leçon à tirer est que, quelles que soient les dotations en ressources, ce sont les institutions et la bonne gestion des économies qui comptent finalement pour la croissance économique. Le fait de disposer de ressources n’est pas en soi un facteur garantissant la croissance économique si le transfert de ces fonds vers les segments non extractifs des économies nationales est insuffisant.

« La grande leçon à tirer est que, quelles que soient les dotations en ressources, ce sont les institutions et la bonne gestion des économies qui comptent finalement pour la croissance économique. »

La clé de cette situation est un marché du travail réactif, diversifié et de plus en plus qualifié. Les entreprises étrangères peuvent ici jouer un rôle crucial en permettant l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre locale et en aidant les pays d'accueil à répondre à leurs besoins en compétences nécessaires au développement de secteurs miniers dynamiques. Chez Danakali, nous avons précisément une telle approche, car nous pensons que l’octroi de licences sociales est presque aussi important que celui de l’exploitation minière. C’est pourquoi nous considérons les impacts sociaux positifs non seulement comme une démarche éthique, mais aussi comme une démarche commerciale intelligente qui peut nous aider à créer une entreprise résistante et tournée vers l'avenir. Nous avons une opportunité importante puisque notre projet Colluli (en Érythrée, NDLR) a une longue durée de vie de près de 200 ans. Nous pouvons mettre en place des programmes durables à long terme pour développer l’économie et la main-d'œuvre.

Lire aussi : 27/06/2019 - Niels Wage, DG de Danakali explique en quoi le projet de potasse de Colluli peut changer le destin de l’Érythrée

Agence Ecofin : Parlez-nous du projet Colluli, où en êtes-vous dans le développement ?

Niels Wage : Sur le plan opérationnel, nous avons commencé le développement du projet et avons franchi plusieurs étapes clés conformément à notre plan EPCM (ingénierie-fourniture d’équipements-construction et supervision). L’équipe a terminé la phase 1 et a commencé la phase 2 de l’EPCM. Colluli progresse bien vers l’objectif d’expédier le premier produit en 2022. Nous sommes tous pleinement conscients du scénario que présente la COVID-19, mais nous avons mis en place un plan de poursuite des opérations solide et avons mobilisé toutes les ressources pour continuer à travailler sur les différents axes. Plus important encore, nous avons assuré la sécurité de notre personnel et nous continuerons à le faire à l’avenir.

Les deux principales priorités pour le premier semestre 2020 sont d’assurer la santé et la sécurité de nos employés et de continuer à s’appuyer autant que possible sur les progrès réalisés en 2019 (financement de 250 millions $ assuré et début du développement) en vue de commencer la construction à Colluli en 2021 et d’entrer en production en 2022. Nous nous concentrerons sur l’achèvement de la stratégie de financement et d’exploitation pour développer davantage le projet et débloquer la valeur actionnariale au cours des prochaines années.

Propos recueillis par Louis-Nino Kansoun