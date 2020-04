Bénin-Togo : HeidelbergCement investit 40 000 € dans la préservation de la biodiversité du Mono

(Agence Ecofin) - La multinationale cimentière HeidelbergCement a investi 39 636 € dans la protection de la biodiversité au Bénin et au Togo. Ses succursales présentes dans les deux pays, CIMBénin et ScanTogo ont injecté ces fonds dans le Projet d’appui à la gestion durable de la biodiversité de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono. La réserve est située à l’embouchure du fleuve Mono, le long de la frontière entre les deux pays.

« La diversité biologique de la réserve du Mono est de plus en plus menacée par la poussée démographique et la pression croissante sur les ressources naturelles. Environ 80 % des populations locales vivent de l’agriculture, de la pêche, ainsi que de l’exploitation du bois et du charbon de bois », a affirmé Eric Goulignac, directeur général des sociétés du groupe HeidelbergCement au Togo.

Les fonds seront répartis entre huit ONG œuvrant pour la conservation des espèces animales et végétales de la région. Cinq de ces organisations sont au Togo et trois au Bénin. Elles sensibiliseront également les populations afin de les aider à trouver l’équilibre entre leurs activités et la protection des espèces de cette réserve.

Gwladys Johnson Akinocho