Togo : 1621 exploitations minières de petite taille répertoriées en 2019

(Agence Ecofin) - L’information a été rendue publique, ce jeudi 24 octobre, à l’occasion d’un atelier de validation du rapport sur la contribution de la production des mines artisanales et à petite échelle, au PIB.

Cette donnée est contenue dans le rapport d’une étude conjointement menée par l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) et le ministère des Mines et de l’Energie, dans le cadre du Projet de développement et de gouvernance minière (PDGM). Objectif : évaluer de manière détaillée les exploitations minières artisanales et à petite échelle.

Dans les détails, les principaux minerais exploités sont le sable, le gravier, l’or, l’argile, le marbre, la latérite et d’autres pierres pour la construction. Le rapport d'étude indique, en outre, qu’en mars 2019, la production totale des mines de petite taille au Togo était estimée à 18 milliards FCFA.

Cette statistique est tirée par une production de 9,3 milliards FCFA de mines d’or, de 3,2 milliards FCFA de gravier, d’autres pierres utilisées dans la construction pour 2,2 milliards FCFA et du sable pour 3,1 milliards FCFA.

Cette activité emploie directement plus de 10 000 personnes.