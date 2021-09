Le Congo accorde deux permis d’exploration pour les polymétaux et un permis minier pour les potasses

(Agence Ecofin) - Au Congo, le gouvernement accélère le développement de son secteur minier, afin de diversifier son économie. Cela passe notamment par l’exploitation de gisements de phosphate et de potasses dont regorgent le pays.

Les sociétés Sotrane et ACR International ont obtenu deux permis d’exploration pour les polymétaux en république du Congo et un permis d’exploitation minière a été octroyé à la société UKCL Development pour les potasses de Manenga. Ce sont les décisions issues du Conseil des ministres du 20 septembre dernier.

Le gouvernement a octroyé les permis d’exploration pour une durée de trois ans, sur la base d’un investissement de 4,175 milliards Fcfa (7,44 millions $) annoncé par chacune des deux sociétés. Sotrane sera active sur le permis Missafou dans le département du Pool, alors que la société ACR international sera présente à Pika-Songho dans le département de la Bouenza.

En ce qui concerne le permis d’exploitation minière de Manenga, il couvre une superficie de 342,4 km2 dans la zone côtière du département du Kouilou. UKCL table sur une production potentielle de 2,2 millions de tonnes/an de sylvinite. A cela s’ajoutent la livraison annuelle de 2,1 millions de tonnes de chlorure de sodium, la production de 3,1 millions de tonnes/an de chlorure de magnésium et 120 000 tonnes/an de magnésium métallique.

Notons que l’investissement total est estimé à 2,2 milliards $ et le projet devrait créer environ 1400 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. Les infrastructures seront construites par le français Eiffage et le Russian Aluminium and Magnesium Institute (VAMI).

Avec les projets de phosphate Hinda et de potasses à Sintoukola et Mboukoumassi, le Congo se dirige résolument vers la diversification de son économie, objectif du président Denis Sassou N’Guesso qui, d’après le communiqué du gouvernement, se félicite « du dynamisme du secteur des industries minières ainsi que de l’arrivée de plus en plus perceptible d’opérateurs nationaux ».

Emiliano Tossou

Lire aussi:

22/09/2021 - Congo : le Parlement va examiner 02 projets de loi portant convention minière sur des projets de phosphate et de potasse

13/11/2020 - Potasse de Sintoukola : un pas de géant vers la diversification de l’économie congolaise