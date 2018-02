le-cameroun-et-la-namibie-projettent-de-collaborer-dans-le-secteur-minier

(Agence Ecofin) - Le Cameroun et la Namibie projettent une collaboration dans le secteur minier. A cet effet, le ministre camerounais en charge des Mines (Minmidt), Ernest Gbwaboubou, a reçu en audience, le 20 février, à Yaoundé, Shipoh Peingeon Djabi Titus, Haut-Commissaire désigné de la République de Namibie au Cameroun avec résidence à Abuja, au Nigéria.

La partie camerounaise renseigne que l’objectif de cette audience était la prise de contact entre le diplomate namibien et le Minmidt en vue de la mise en place de plateformes de collaboration bilatérale dans le secteur des mines, de l’industrie et du développement technologique. Par ailleurs, ces plateformes pourraient conduire les responsables camerounais à visiter la Namibie pour découvrir les activités dans ce secteur et vice-versa. Ernest Gbwaboubou a souligné la disponibilité de son département ministériel à coopérer avec ce « pays frère ».

Le Cameroun pourrait tirer bénéfice de sa collaboration avec la Namibie qui présente un secteur minier solide. A titre de preuve, au deuxième trimestre 2017 par exemple, la Chambre namibienne des mines avait indiqué qu’au moment où la performance générale de l'économie locale était négative, la mine était un des deux secteurs à afficher une forte croissance de 25,8%, contre 19,4% au même trimestre 2016.

Paradoxalement, le Cameroun qui, de son côté, dispose du plus grand gisement d’Afrique en nickel et cobalt, de la deuxième réserve d’Afrique en bauxite, du plus grand corridor d’Afrique centrale en gisement de fer, du rutile, de l’or, du diamant, de l’uranium... n’exploite jusqu’ici que 40% de son potentiel minier.

S.A