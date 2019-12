Le Maroc travaille à la mise en place d’un centre d’excellence africain dédié aux mines

(Agence Ecofin) - Le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement du Maroc a signé avec le groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique, une convention dont l’objet est la création d’un Centre d’excellence africain dédié aux mines dans le pays.

Le centre qui sera hébergé par l’Université Mohammed VI Polytechnique, formera les étudiants marocains et africains aux métiers de l’ingénierie minière. Pour proposer une formation de qualité à la fois théorique et pratique, le centre sera doté d’une mine expérimentale qui servira de champ d’études pour l’apprentissage.

Outre le côté formation, le centre joue également la fonction d’un espace de recherche. Pour cela, des plateaux techniques seront aménagés pour les domaines de la carothèque, geomodeling, géophysique, minéralurgie et traitement et de la digitalisation. Il aura aussi à sa disposition les laboratoires de l’université hôte.

Pour des besoins d’expansion, le centre prévoit de nouer des partenariats avec d’autres universités et institutions marocaines et africaines. Il faut dire que ces dernières années, la formation et la recherche dans le secteur minier se sont bien développées.

Il existe à ce jour, plusieurs centres d’excellence dans le domaine à l’instar du Centre d’excellence africain mines et environnement minier logé à l’Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire.

Vanessa Ngono Atangana